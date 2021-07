Coronavirus a Nettuno | 0 nuovi casi e 9 guariti | i dati di oggi

(Di martedì 6 luglio 2021) Buone notizie sul fronte dei contagi nel comune di. Nell’ultima settimana non sono stati infatti registratidimentre sono 9 le guarigioni. Gli attualmente positivi scendono invece a 6, di cui nessuno ricoverato. Leggi anche:nel Lazio, 58(30 a Roma). D’Amato: ‘Tutti i parametri sono in calo’ su Il Corriere della Città.

- Asl Roma 5: Oggi ad Anticoli e Roviano - Asl Roma 6: 11 Luglio Anzio " 18 Luglio" 25 Luglio Pomezia Asl Roma 1: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4336) e oltre 16mila ... Asl Roma 6: 11 Luglio Anzio ? 18 Luglio? 25 Luglio Pomezia Asl Roma 1: 18 nuovi casi nelle ultime ...D'Amato: "Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province. Prosegue operazione Delta, vaccino itinerante" ...(AGR) Sei arresti e un allarme che risuona sempre più forte. È il bilancio dell’operazione antiusura condotta nei giorni scorsi sul litorale romano a sud di Ostia, in merito alla quale l'associazione ...