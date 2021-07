Copa America, il Brasile batte il Perù e va in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Il Brasile si è qualificato per la finale della Copa America battendo ieri sera il Perù per 1 - 0, grazie al gol di Lucas Paquetà al 35' su assist di Neymar. Il Paese ospitante del torneo sarà dunque ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021) Ilsi è qualificato per ladellando ieri sera ilper 1 - 0, grazie al gol di Lucas Paquetà al 35' su assist di Neymar. Il Paese ospitante del torneo sarà dunque ...

