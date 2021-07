Colpo da maestro di De Jong: il centrocampista riesce a fare gol da dietro la porta (Di martedì 6 luglio 2021) Il calciatore olandese Frenkie De Jong, durante uno shooting con il suo Barcellona, ha lasciato i presenti stupefatti. Il centrocampista ha segnato con un Colpo ad effetto da dietro la porta. Guardare ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il calciatore olandese Frenkie De, durante uno shooting con il suo Barcellona, ha lasciato i presenti stupefatti. Ilha segnato con unad effetto dala. Guardare ...

Advertising

M4r14P40l4 : RT @Adnkronos: #EnnioMorricone: un anno dalla morte del grande maestro. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano… - Roberto09872279 : RT @Adnkronos: #EnnioMorricone: un anno dalla morte del grande maestro. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano… - serenamia5 : RT @Adnkronos: #EnnioMorricone: un anno dalla morte del grande maestro. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano… - ArmandaGelsomin : RT @Adnkronos: #EnnioMorricone: un anno dalla morte del grande maestro. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano… - AngleseGiorgio : RT @Adnkronos: #EnnioMorricone: un anno dalla morte del grande maestro. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano… -