C’è di nuovo un Borg a Wimbledon | il “piccolo” Leo è la fotocopia del papà

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 luglio 2021) 68 persone sugli spalti del campo nove, un lunedì. C’è diun. Esattamente 41 anni dopo che Björnha vinto l’ultimo dei suoi cinque titoli all’All England Club, suo figlio Leo, anni 18, vince al suo debutto nel torneo Junior. Attirando per ovvie ragioni un bel po’ di curiosità, anche mediatica. “Vestito dalla testa ai piedi del marchio di abbigliamento sportivo italiano Fila proprio come suo padre – scrive il Guardian – ha mostrato un rovescio a due mani stranamente simile a quello del padre“. Di prammatica le dichiarazioni del post-match, per dribblare attenzioni che i suoi avversari non ...