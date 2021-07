C’è chi ha pagato in modo sproporzionato gli effetti delle misure di contenimento del virus (Di martedì 6 luglio 2021) di Sara Gandini (epidemiologa biostatistica, Milano) e Francesca Capelli (sociologa, Buenos Aires) In piena emergenza Covid-19, hanno sgomberato una famiglia con un bambino di 14 mesi che viveva in quella casa del quartiere Giambellino di Milano dal 2019. Li hanno lasciati in strada per giorni a dormire sulle scale comuni delle cantine del caseggiato. Nell’appartamento chiuso hanno dovuto lasciare le poche cose che gli hanno tolto insieme alla casa: documenti, vestiti, il lettino del bambino, i pannolini e gli omogeneizzati. Agli antipodi, in una favela di Buenos Aires, Brian, Walter, Yesica e Janina hanno saltato completamente il primo anno della scuola primaria e ora, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) di Sara Gandini (epidemiologa biostatistica, Milano) e Francesca Capelli (sociologa, Buenos Aires) In piena emergenza Covid-19, hanno sgomberato una famiglia con un bambino di 14 mesi che viveva in quella casa del quartiere Giambellino di Milano dal 2019. Li hanno lasciati in strada per giorni a dormire sulle scale comunicantine del caseggiato. Nell’appartamento chiuso hanno dovuto lasciare le poche cose che gli hanno tolto insieme alla casa: documenti, vestiti, il lettino del bambino, i pannolini e gli omogeneizzati. Agli antipodi, in una favela di Buenos Aires, Brian, Walter, Yesica e Janina hanno saltato completamente il primo anno della scuola primaria e ora, a ...

borghi_claudio : Scusi Presidente, non ha letto bene. Sul cartello non va scritto 'divieto di ingresso' e basta, va scritto 'divieto… - lucianonobili : È in corso una campagna di bugie e insulti contro @ItaliaViva. Perché c’è chi preferisce sventolare una bandierina… - rubio_chef : Non c’è peggior antisemita al mondo di chi difende lo stato illegale e d’occupazione israeliano. #FreePalestine - CouchPotato7 : @ssicuramentee2 Semmai verso chi SCRIVE TUTTO COSI SENZA ALCUN MOTIVO VALIDO MA SE È SOLO LA PRIMA LETTERA DEL TWEE… - Rossana44792035 : RT @LorenzoCast89: Si propone una legge su cui si sostiene di avere una maggioranza. La maggioranza si scopre che non c’è anche per l’atteg… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è chi I costumi da bagno stampati più belli dell'estate 2021 Esquire Italia