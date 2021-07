Calciomercato Genoa | nuovi contatti con Sepe Le ultime

Advertising

DiMarzio : #Genoa | Prosegue la trattativa per #Sepe - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, trattativa con il #Fenerbahce per il ritorno di #Perotti - sportli26181512 : Torino, anche il Genoa su un difensore brasiliano: Torino e Genoa stanno valutando il profilo di Yago Zaguiero,...… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Genoa | Prosegue la trattativa per #Sepe - sportli26181512 : Juve-Genoa, deciso il futuro di Rovella. Su Perin e Frabotta...: Tra i tanti casi al centro di attente riflessione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

Con ilin ogni caso si parla e si parlerà anche di altro. Non si ferma il forcing rossoblù per Mattia Perin, che allo stato attuale resta dal punto di vista della Juve il vice - Szczesny per la ...Commenta per primo Colpo in vista per il. Secondo quanto riportaNews 1893, sarebbe vicino Filip Stevanovic , attaccante del Manchester City: si tratta di un prestito. Dalle parti filtra moderato ottimismo per chiudere entro settimana prossima.Nicolò Rovella rimane al Genoa? Si era parlato di un possibile arrivo anticipato alla Juventus per il giovane centrocampista, classe 2001, già acquistato dai bianconeri per una cifra altissima, più ta ...D’Aversa è stato presentato alla stampa e inizia la sua avventura in blucerchiato: il programma della Sampdoria. Le prossime mosse Stamattina al Ferraris è stato presentato Roberto D’Aversa, che ha so ...