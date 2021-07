Botta e risposta social tra Guardiola e Tebas: “Avresti vinto tanti titoli senza doping economico?” (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente de La Liga, Javier Tebas, risponde alle critiche del tecnico del Manchester City Pep Guardiola attraverso un messaggio pubblicato su Twitter: “Pep, dalla Premier imparo ogni giorno, sarebbe bello se ti insegnassero qualcosa sulla macroeconomia del calcio, sugli effetti dei club sull’inflazione dei salari, sulla demografia, sulla penetrazione della pay tv, sulla Cina… e dell’assoluzione al TAS avremo novità”. L’allenatore spagnolo non è rimasto a guardare ma, anzi, è passato al contrattacco: “Javier, guarda il campionato spagnolo degli ultimi due decenni: tanti campioni di Barça e Madrid. Così tanti. Finalisti ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente de La Liga, Javier, risponde alle critiche del tecnico del Manchester City Pepattraverso un messaggio pubblicato su Twitter: “Pep, dalla Premier imparo ogni giorno, sarebbe bello se ti insegnassero qualcosa sulla macroeconomia del calcio, sugli effetti dei club sull’inflazione dei salari, sulla demografia, sulla penetrazione della pay tv, sulla Cina… e dell’assoluzione al TAS avremo novità”. L’allenatore spagnolo non è rimasto a guardare ma, anzi, è passato al contrattacco: “Javier, guarda il campionato spagnolo degli ultimi due decenni:campioni di Barça e Madrid. Così. Finalisti ...

