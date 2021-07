Auto elettriche - Acea: "Il 73% delle vendite europee si concentra in quattro Paesi, tutti ad alto reddito" (Di martedì 6 luglio 2021) La domanda di Auto elettriche in Europa è fortemente correlata al Pil pro capite delle singole nazioni. quanto emerge da una ricerca dell'Acea, l'Associazione europea dei costruttori Automobilistici, secondo cui il 73% delle vendite di vetture a batteria e ibride plug-in nei Paesi membri dell'Ue fa riferimento ad appena quattro Stati, alcuni dei quali possono contare sui più alti redditi personali al mondo. I Paesi "poveri". Nello specifico, la ricerca mette in risalto come l'anno scorso i veicoli alla ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 luglio 2021) La domanda diin Europa è fortemente correlata al Pil pro capitesingole nazioni. quanto emerge da una ricerca dell', l'Associazione europea dei costruttorimobilistici, secondo cui il 73%di vetture a batteria e ibride plug-in neimembri dell'Ue fa riferimento ad appenaStati, alcuni dei quali possono contare sui più alti redditi personali al mondo. I"poveri". Nello specifico, la ricerca mette in riscome l'anno scorso i veicoli alla ...

Advertising

quattroruote : #Auto #elettriche, in Texas si valuta un #superbollo da 200 dollari. Il provvedimento servirebbe a compensare i man… - HDmotori : RT @HDmotori: La Germania verso un milione di elettriche in circolazione a luglio - infoiteconomia : Mercato auto elettriche mondo maggio 2021: Tesla Model 3 e Y le più vendute - dinoadduci : Auto elettriche - Acea: 'Il 73% delle vendite europee si concentra in quattro Paesi, tutti ad alto reddito'… - Albertobfc : RT @AlbertHofman72: La decarbonizzazione secondo i 'mericani... Una stazione di carica per auto elettriche alimentata da generatore diesel.… -