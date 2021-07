Audi mostra i teaser di 3 concept elettrici | Sky Sphere | Grand Sphere e Urban SphereHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audi mostra

HDmotori

I videotest di Paolo /Q4 provata per voi in un test su strada di due giorni. Ritiro dell'auto sulle colline a nord di Verona, tappa al Mart di Rovereto per unasul Botticelli e arrivo a Pinzolo. Il giorno ......programma un'importante riunione tra i motoristi che vedrà al tavolo anche rappresentanti die ... È dura per lui, sarebbe più facile mettersi incon una vettura più competitiva'. Il compagno ...Audi al Salone di Monaco potrebbe presentare tre concept di auto elettriche frutto del lavoro del progetto Artemis.Entro la fine del prossimo anno la casa dei quattro anelli presenterà tre nuove concept car di riferimento nel segmento della guida autonoma ...