Annunciata la nuova Nintendo Switch OLED!

(Di martedì 6 luglio 2021)ha improvvisamente annunciato laOLED, unaversione della sua console ibrida ottimizzata per il gioco in modalità portatile Ormai è da diversi mesi che online circolano numerosi rumor su una presuntaPro. Sia Sony che Microsoft hanno rilasciato delle versioni migliorate delle loro console di vecchia generazione e ora i giocatori si aspettano che anchesegua questa strada. A quanto pare però sembra che la grande N abbia altri piani per la sua console. Da pochissimo infatti la compagnia ha annunciato la ...

Grazie allo schermo OLED della nuova console, gli appassionati delle avventure di Samus Aran, che hanno avuto inizio con Metroid per NES, potranno godersi un'esperienza ancora più coinvolgente. Nintendo a sorpresa ha svelato Switch OLED, il nuovo modello della console ibrida: ecco come sarà, cosa cambia, il prezzo e la data di lancio. Nintendo ha annunciato la Nintendo Switch OLED, una nuova versione della sua console ibrida ottimizzata per il gioco in modalità portatile.