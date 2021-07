Alto Medio Sele, braccianti sfruttati nei campi agricoli. Scaglione (Aic): “Serve l’attenzione dello Stato” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Lo Stato concentri l’attenzione sulle precari condizioni in cui lavorano i bracciati agricoli e risponda alle esigenze dei datori di lavoro”. È l’appello che arriva dal vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’associazione italiana coltivatori, Donato Scaglione, sul dramma che migliaia di braccianti agricoli vivono nei campi di tutta Italia dove vengono sfruttati, sottopagati e costretti a lavorare sotto al sole cocente e nelle ore più calde delle giornate estive, fino a 12 ore al giorno. Una situazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Loconcentrisulle precari condizioni in cui lavorano i bracciatie risponda alle esigenze dei datori di lavoro”. È l’appello che arriva dal vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’associazione italiana coltivatori, Donato, sul dramma che migliaia divivono neidi tutta Italia dove vengono, sottopagati e costretti a lavorare sotto al sole cocente e nelle ore più calde delle giornate estive, fino a 12 ore al giorno. Una situazione ...

Advertising

anteprima24 : ** Alto Medio Sele, #Braccianti sfruttati nei #Campi agricoli. #Scaglione (Aic): “Serve l’#Attenzione dello #Stato”… - Mujerelmarisca1 : Due settimane non andrebbero meglio. Perché solo 10gg. Intanto serve portare a livello alto più ragazze, poi ci si… - MicheleTossani : RT @sicssport: 'Siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco' Così Luis Enrique su #ITAESP Italia e Spagna son… - sicssport : 'Siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco' Così Luis Enrique su #ITAESP Italia e S… - filsco2004 : @MarcoRizzoPC Riforma ammortizzatori sociali, magari pagati dal solito ceto medio già spremuto come un limone! Il t… -