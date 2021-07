A Wembley risuona “A far l’amore comincia tu”: cori e applausi per Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna – Il video (Di martedì 6 luglio 2021) La semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna ha già donato emozioni prima del fischio d’inizio. Allo stadio di Wembley durante il riscaldamento delle due selezioni, infatti, è risuonata la canzone A far l’amore comincia tu, famoso brano del 1976 di Raffaella Carrà, a cui la Uefa ha autorizzato l’omaggio musicale chiesto dalla Figc. La presentatrice, morta ieri a causa di una malattia grave, era apprezzatissima anche in Spagna, dove ha raggiunto il successo con programmi e, stando alla reazione dei tifosi presenti ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) La semifinale di Euro 2020 traha già donato emozionidel fischio d’inizio. Allo stadio didurante il riscaldamento delle due selezioni, infatti, èta la canzone A fartu, famoso brano del 1976 di, a cui la Uefa ha autorizzato l’omaggio musicale chiesto dalla Figc. La presentatrice, morta ieri a causa di una malattia grave, era apprezzatissima anche in, dove ha raggiunto il successo con programmi e, stando alla reazione dei tifosi presenti ...

Advertising

SkySport : #ItaliaSpagna, omaggio a #RaffaellaCarrà: a Wembley risuona ‘A far l’amore comincia tu’ #SkySport #SkyEuro2020… - ziomuro : #ItaliaSpagna: A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà risuona a Wembley prima della partita (Video) - Lominopower : RT @duca86: “A Far L’amore Comincia Tu” di #RaffaellaCarrà risuona all’interno dello Stadio di Wembley. Londra, pochi minuti fa. #ItaliaSp… - PpeGius : RT @duca86: “A Far L’amore Comincia Tu” di #RaffaellaCarrà risuona all’interno dello Stadio di Wembley. Londra, pochi minuti fa. #ItaliaSp… - CriKristina : RT @duca86: “A Far L’amore Comincia Tu” di #RaffaellaCarrà risuona all’interno dello Stadio di Wembley. Londra, pochi minuti fa. #ItaliaSp… -