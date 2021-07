Zan: “I termini ‘omofobia’ e ‘transfobia’ del testo Scalfarotto non si possono usare in una legge. Servono parole neutre, lo spiegano i giuristi” (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso di una diretta trasmessa su Facebook, il deputato Pd, Alessandro Zan ha ripercorso l’iter del disegno di legge contro l’omotransfobia che porta il suo nome, spiegando come il ddl, che ora i renziani chiedono di modificare per andare incontro alla destra, sia già “frutto di una mediazione che ha visto tutti i partiti coinvolti e protagonisti nel dare un contributo positivo”. Non solo. La stessa Italia Viva che ora mette in discussione il testo con il risultato di affossarlo è stata ” azionista di maggioranza e ha dato tantissimi suggerimenti”. “L’iter del ddl è iniziato nell’ottobre del 2019. Abbiamo preso tutte le proposte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso di una diretta trasmessa su Facebook, il deputato Pd, Alessandro Zan ha ripercorso l’iter del disegno dicontro l’omotransfobia che porta il suo nome, spiegando come il ddl, che ora i renziani chiedono di modificare per andare incontro alla destra, sia già “frutto di una mediazione che ha visto tutti i partiti coinvolti e protagonisti nel dare un contributo positivo”. Non solo. La stessa Italia Viva che ora mette in discussione ilcon il risultato di affossarlo è stata ” azionista di maggioranza e ha dato tantissimi suggerimenti”. “L’iter del ddl è iniziato nell’ottobre del 2019. Abbiamo preso tutte le proposte di ...

ilfattovideo : Zan: “I termini ‘omofobia’ e ‘transfobia’ del testo Scalfarotto non si possono usare in una legge. Servono parole n… - __andrea__ : @Giampie47326561 @matteorenzi Renzi afferma che il DDL Scalfarotto passerebbe mentre lo Zan no, senza argomentare.… - ConteZero76 : @Emanuele676 @silvanasamaria @MonicaCirinna @Dario_Accolla @gaypostit L'intervista di Renzi è stata pubblicata oggi… - AldoSciara : @MitjaBof @davidefaraone Ma i termini orientamento sessuale ed identità di genere sono già presenti nel nostro ordi… - nicolascaceres_ : @sandrowilcke Credo intenda il fatto che il PD e Letta hanno investito tantissimo in termini di comunicazione su qu… -