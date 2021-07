'Vigile e respiro spontaneo'. Al Papa è stato rimosso un tratto di intestino (Di lunedì 5 luglio 2021) 'Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, Vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) 'Sua SantitàFrancesco è in buone condizioni generali,e in. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una ...

Advertising

Corriere : ?? Il bollettino di mezzogiorno: «È in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo» - Agenzia_Ansa : 'Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico effettuato n… - BSoluntina : RT @UCSCEI: #PapaFrancesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticol… - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? Il bollettino di mezzogiorno: «È in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico effettuato nella s… -