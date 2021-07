Vangelo di lunedì 5 luglio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 5 luglio 2021) Se non crediamo in Gesù, lui non può fare nulla. Il Signore ci invita alla fede, all’abbandono a lui, e vedremo meraviglie. Riflessioni dide LadiGesù dice alla donna del: “La tua fede ti ha salvata”. Gesù lo ha detto solo a lei o a tutti noi? Lo direbbe L'articolo proviene da Ladi