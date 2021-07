UeD | Mauro e Lisa si sono sposati foto | Ida presente | mistero su Gemma

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Uomini e Donne La coppia del Trono Over è convolata a nozze: ha preso parte alla cerimonia la Platano, anche la Galgani era stata invitata Pubblicato su 5 Luglio 2021Faettini ePalugan si! La coppia nata a Uomini e Donne è convolata nozze, come aveva annunciato qualche tempo fa.all’evento Ida Platano, che ha condiviso alcuni dei momenti della serata di ieri. Questa mattina, inoltre, la dama del Trono Over ha fatto sapere ai fan che il matrimonio diè stato emozionante. Nessun intoppo nell’evento, come ha ...