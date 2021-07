Temptation Island, Vincenza è una tentatrice: la ricordate a Miss Italia? Era Miss Curvy (Di lunedì 5 luglio 2021) , ecco come è cambiata. Ci siamo! Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle! Le coppie che si sono messe in gioc. quest’anno sono davvero interessanti: sarà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 luglio 2021) , ecco come è cambiata. Ci siamo! Una nuova edizione diè appena iniziata ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle! Le coppie che si sono messe in gioc. quest’anno sono davvero interessanti: sarà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SimonaSodano3 : RT @imsoooogolden_: per sperimentare serviva temptation island. WOW. Tommaso fatti curare #TemptationIsland - DaveSpim : @Gabry_Pro Considerando che in questo momento in TV c è un programma come Temptation Island... - onvlysofi : RT @ilaria_kiki: NO RAGA MA QUESTE SONO LE CORNA PIÙ GRANDI DI TUTTE LE EDIZIONI DI TEMPTATION ISLAND #TemptationIsland - _prxcious_ : RT @VavvaOned: Valentina che porta il peso di essere la concorrente più cornificata nella storia di Temptation Island #TemptationIsland htt… - HYUN00s : quando stai per baciarlo ma scopri che è stato a temptation island #TemptationIsland -