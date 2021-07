Tac guasta da cinque giorni | gravi disagi all' ospedale | dirottate altrove le ambulanze

(Di lunedì 5 luglio 2021) URBINO -da incubo. L'ducale, unico punto di riferimento per l'entroterra pesarese (e non solo), sta lavorando senza Tac dal 30 giugno.per pazienti, utenti e lo ...

Laè rotta da 5 giorni e fino a ieri ancora non era stata riparata. Una grave carenza, appesantita dal mancato intervento di ripristino. Questa situazione ha comportato fatalmente anche l'...Può infatti, accadere che un ricovero urgente necessiti di eseguire unaquando l'apparecchiatura è. In questo caso il paziente viene "dirottato" a Scicli dove c'è unanuova di zecca ...URBINO - Cinque giorni da incubo. L’ospedale ducale, unico punto di riferimento per l’entroterra pesarese (e non solo), sta lavorando senza Tac dal 30 giugno. Gravi i disagi per ...Lo fa sapere Angelo Collodoro (Cimo), l'Asp di Palermo replica: «Il 28 giugno inizierà l'installazione della nuova a 128 slide».