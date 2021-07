Stalker tenta di sequestrare una giovane alla stazione | arrestato

(Di lunedì 5 luglio 2021)diunain Piazzale XXV aprile: la Polizia di Stato arresta unohato di far salire, contro la sua volontà, unaa bordo di un’auto, riuscendo dopo alcunitivi a spingerla con forza all’interno del veicolo, trattenendola a fatica sui sedili posteriori. La, però, non si è

Verona, di sequestrare una ragazza in piazzale XXV Aprile. Ha tentato di far salire, contro la sua volontà, una ragazza a bordo di un'auto, riuscendo dopo alcuni tentativi a spingerla con forza all'interno del veicolo, trattenendola a fatica sui sedili posteriori.