Spezia: panchina a Thiago Motta (Di lunedì 5 luglio 2021) Sarà Thiago Motta il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia per la prossima stagione. Il club ligure ha individuato nel tecnico brasiliano il profile ideale per lavorare con una rosa giovane. L’accordo è stato raggiunto ieri e nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Lo Spezia ha scelto Thiago Motta? L’ ex calciatore di Genoa e Inter si appresta a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’esperienza di nove partite sulla panchina del Grifone tra ottobre e dicembre 2019 e poi conclusa con l’esonero determinato da cinque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Saràil successore di Vincenzo Italiano sulladelloper la prossima stagione. Il club ligure ha individuato nel tecnico brasiliano il profile ideale per lavorare con una rosa giovane. L’accordo è stato raggiunto ieri e nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Loha scelto? L’ ex calciatore di Genoa e Inter si appresta a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’esperienza di nove partite sulladel Grifone tra ottobre e dicembre 2019 e poi conclusa con l’esonero determinato da cinque ...

