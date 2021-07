Silvio Berlusconi, Lino Banfi: “Lo vorrei presidente della Repubblica. L’11 luglio mi telefonerà per dirmi quello che mi dice da 40 anni” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sarebbe bellissimo“. Cosa? “Silvio Berlusconi presidente della Repubblica“. A dirlo all’Adnkronos è Lino Banfi: “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’anni, L’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi dice ‘auguri vecchio’, perché sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85 anni. E L’11 luglio lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sarebbe bellissimo“. Cosa? ““. A dirlo all’Adnkronos è: “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi‘auguri vecchio’, perché sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85. Elo ...

