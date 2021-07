Advertising

benjamn_boliche : RT @RaiNews: #Scuola. Miozzo: 'Sarà ancora emergenza e la mascherina resterà' - andreastoolbox : Scuola. Miozzo: 'Sarà ancora emergenza e la mascherina resterà' - Rai News - RaiNews : #Scuola. Miozzo: 'Sarà ancora emergenza e la mascherina resterà' - pontilia : RT @orizzontescuola: Covid, Miozzo avverte: “Zero illusioni, sarà un altro anno da vivere in emergenza, la scuola apre a settembre e miraco… - LiveSicilia : Scuola, Miozzo avverte: “Prepariamoci a un nuovo anno in emergenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Miozzo

Quanto al vaccino anti - Covid obbligatorio per andare aafferma che 'prima bisogna garantire a tutti gli studenti la possibilità di vaccinarsi, dai più grandi ai più piccoli. Magari ...Sull'ipotesi di estendere l'obbligo di vaccino anche a chi lavora nellacommenta: 'Premetto che io sarei per un obbligo generalizzato, ma mi rendo conto che ora non è applicabile, per ...MILANO – “Non facciamoci illusioni, sarà un altro anno da vivere in emergenza, la scuola apre domani e miracoli non se ne fanno”. Così il medico ed ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, in un’inte ...“Oltre duecentomila addetti scolastici non hanno ricevuto nemmeno una dose: con i nuovi focolai sarà un problema. Bisogna riuscire a garantire a tutti gli studenti la possibilità di vaccinarsi, dai pi ...