Sarri rompe il silenzio: Juve e Ronaldo, quanti siluri (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo scudetto vinto con la Juve “è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristiano Ronaldo è difficile”. “O la Juve punta su Dybala o lo cede”. Maurizio Sarri, da poche settimane allenatore della Lazio, rompe un lungo silenzio e a Sportitalia, tra i vari temi, torna sull’avventura alla Juventus: un solo anno in bianconero impreziosito dallo scudetto e chiuso con un esonero. “Lo scudetto vinto con la Juve è stato dato per scontato all’esterno e forse un po’ anche all’interno. Lo abbiamo vinto senza nemmeno festeggiarlo: ognuno è andato a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo scudetto vinto con la“è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristianoè difficile”. “O lapunta su Dybala o lo cede”. Maurizio, da poche settimane allenatore della Lazio,un lungoe a Sportitalia, tra i vari temi, torna sull’avventura allantus: un solo anno in bianconero impreziosito dallo scudetto e chiuso con un esonero. “Lo scudetto vinto con laè stato dato per scontato all’esterno e forse un po’ anche all’interno. Lo abbiamo vinto senza nemmeno festeggiarlo: ognuno è andato a ...

