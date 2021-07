Sara e Hanan sono state lasciate morire agonizzati nel campo di mais?

(Di lunedì 5 luglio 2021) La famiglie lanciano un appello: 'Vogliamo che quei due ragazzi si facciano vivi'. E che spieghino che cosa è davvero successo alla 28enneEl Jaafari e alla 32enneNekhla trovate morte in ...

Vogliamo capire dove sono finiti i due amici che erano congiovedì notte. Forse potevano aiutarle. Invece di lasciarle nel campo, potevano essere salvate" . La denuncia arriva da Meryen, ...Vogliamo capire dove sono finiti i due amici che erano congiovedì notte. Forse potevano aiutarle. Invece di lasciarle nel campo, potevano essere salvate' , ha tuonato la cugina di...Un 28enne di Lacchiarella guidava il mezzo che avrebbe investito le due donne. Ora è indagato per omicidio colposo ...Non sarebbero state sole, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le due ragazze di origini marocchine investite e uccise da una macchina agricola in un campo di San Giuliano Milanese. Lo ha rivelato ...