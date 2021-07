Razgatlioglu dopo Quartararo | ecco perché Yamaha domina tra le moto

Advertising

Quel che è accaduto ieri in Gara 2 a Donington con Jonathan Rea a terra e Toprak Razgatlioglu superbo vincitore e adesso lepre in classifica generale fa bene alla Sbk, ravvivandola sul piano agonistico e su quello tecnico. Si può dire tutto sulla caduta di Rea che nella gara lunga ...

Toprak Razgatlioglu trionfa in Gara 2 e si prende la testa della classifica, andando a fermare così la cavalcata di Jonathan Rea, caduto e con uno zero al termine del round di Donington. Il pilota Yamaha chiude il week end in testa al Campionato! Sul circuito di Donington in Inghilterra questo ...