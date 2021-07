Raffaella | il primo vero esempio di libertà femminile | niente rabbia | tanta allegria

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Laura Gargano, avvocato di Bergamo, e il suo affettuoso ricordo diCarrà scomparsa all’età di 78 anni.per me. Cosa è stataCarrà per la televisione italiana lo sappiamo tutti e tutte. La prima più garbata bella e brava entraitainer, prima che la TV diventasse commerciale e pure dopo. Ma cosa è stataper me, che ho pianto per un’ora, non so se si possa dire a parole. Dunque ci provo. Venivamo, io ed i miei genitori, dal sud, e la mamma, indaffarata con i fratellini piccoli, per non saper come farmi passare il tempo mi piazzava davanti alla televisione, dove mi bevevo tutto ciò che ...