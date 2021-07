Pronti per vivere l’estate? Attenzione però, occorre farlo responsabilmente. La campagna Zambon e il decalogo della Professoressa Foschino Barbaro spiegano come fare (Di lunedì 5 luglio 2021) Estate e vaccini in progress: i turisti immunizzati, così come quelli in attesa della prima o della seconda dose, stanno già preparando le valigie. Entro settembre si stima saranno circa 39 milioni gli italiani e stranieri che si metteranno in viaggio, con un incremento di circa il 12% rispetto alla scorsa estate. Sì viaggiare, tenendo però ben alta la guardia, sia prima che dopo la vaccinazione, senza mai dimenticare tutti quei comportamenti pratici che possono contribuire a limitare i rischi di contagio. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Estate e vaccini in progress: i turisti immunizzati, cosìquelli in attesaprima oseconda dose, stanno già preparando le valigie. Entro settembre si stima saranno circa 39 milioni gli italiani e stranieri che si metteranno in viaggio, con un incremento di circa il 12% rispetto alla scorsa estate. Sì viaggiare, tenendoben alta la guardia, sia prima che dopo la vaccinazione, senza mai dimenticare tutti quei comportamenti pratici che possono contribuire a limitare i rischi di contagio. ...

juventusfc : ?? ?????????? ???????? ?? ?? Avete ???? ???????????? di tempo dalle ?????? ????:???? di oggi, ???????????????? ?? ????????????, per acquistare il secondo… - robertosaviano : La solidarietà data ai poliziotti coinvolti nei video da politici pronti a qualsiasi atto di propaganda è rischiosa… - Italbasket : ?? No, non è stato un sogno Ci siamo svegliati con la paura che lo fosse. E invece siamo pronti per andare a Tokyo… - SabattiniSavina : RT @fieracavalli: Dalla Sicily Etna Arabian Horse Cup alla Coppa Ambelia Attacchi, dal dressage alle tradizioni locali… anche il secondo gi… - Antoman56920192 : RT @Ylenia49181619: L'estate dei #prelemi: Sfoggiare costumi by Giulia Salemi, per i prelemini outfit by Sonny Bono. Una goccia di Sole Per… -