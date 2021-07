“Prendi 3 euro l’ora? Studia così ci fai da guida”: Imen Jane nella bufera per la frase alla commessa (Di lunedì 5 luglio 2021) Imen Jane di nuovo sommersa dalle polemiche per alcune stories su Instagram È di nuovo polemica su Imen Jane, la 26enne divenuta una star sui social grazie alle sua spiegazioni semplici di concetti di economia, questa volta al centro della bufera per alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. L’influencer, già al centro di numerose polemiche per aver dichiarato di essere laureata in Economia, fatto che poi si è rivelato falso, questa volta è stata accusata dagli utenti di aver preso in giro una commessa, “colpevole” di essere sfruttata. Imen, che si trovava a ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021)di nuovo sommersa dalle polemiche per alcune stories su Instagram È di nuovo polemica su, la 26enne divenuta una star sui social grazie alle sua spiegazioni semplici di concetti di economia, questa volta al centro dellaper alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. L’influencer, già al centro di numerose polemiche per aver dichiarato di essere laureata in Economia, fatto che poi si è rivelato falso, questa volta è stata accusata dagli utenti di aver preso in giro una, “colpevole” di essere sfruttata., che si trovava a ...

infoitinterno : 'Prendi solo 3 euro l'ora? Facci da guida a Palermo!', bufera social per Imen Jane: nel mirino una commessa - arthemysya : RT @elly19595082: @fratotolo2 Prego notare che la tipa ha testualmente detto ' qua' prendi 3 euro, se studi puoi fare la guida e dopo prend… - mifrasc : RT @literalbepi: 'Domani, anziché prendere tre euro all'ora, te ne prendi trenta a fare la guida turistica per Palermo a noi milanesi rompi… - cecinestpasrafi : Chi glielo dice che ho fatto la cameriera ero laureata sapevo pure raccontare la storia del locale (!) eppure prend… - brigxdx : RT @literalbepi: 'Domani, anziché prendere tre euro all'ora, te ne prendi trenta a fare la guida turistica per Palermo a noi milanesi rompi… -