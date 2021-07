Più di 1.000 aziende in tutto il mondo sono state colpite da un attacco ransomware (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Unsplash)Durante il fine settimana che ha paralizzato i loro sistemi IT, secondo quanto ha riportato la società di sicurezza informatica statunitense Huntress Labs. Gli esperti affermano che la violazione potrebbe rivelarsi il più grande attacco ransomware di sempre. Venerdì 2 luglio gli hacker hanno violato i server di Kaseya, una società di servizi It con sede a Miami, in Florida. Kaseya fornisce software di sicurezza per decine di appaltatori di sicurezza informatica su larga scala. Questi a loro volta vendono i loro servizi di sicurezza a migliaia di aziende in tutto il mondo. Per questo motivo ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Unsplash)Durante il fine settimana che ha paralizzato i loro sistemi IT, secondo quanto ha riportato la società di sicurezza informatica statunitense Huntress Labs. Gli esperti affermano che la violazione potrebbe rivelarsi il più grandedi sempre. Venerdì 2 luglio gli hacker hanno violato i server di Kaseya, una società di servizi It con sede a Miami, in Florida. Kaseya fornisce software di sicurezza per decine di appaltatori di sicurezza informatica su larga scala. Questi a loro volta vendono i loro servizi di sicurezza a migliaia diinil. Per questo motivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Più 000 Roma stacca Milano, Durigon va in fuga - Con oltre 9.000 firme raccolte nel fine settimana a sostegno del referendum della giustizia, Roma è in testa alle città con l'adesione più alta, seguita da Milano con 3.000 firme. Quindi la Lega nella Capitale ottiene il triplo delle firme che nella sua città simbolo . Claudio Durigon , sottosegretario al Mef, parlamentare e ...

Per il Multivan di Vw è l'ora del plug - in hybrid ...passeggeri con una capacità di carico di oltre 4.000 litri e un peso rimorchiabile massimo di 2.000 ...di sistema dei motori elettrici (alimentati da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh) più ...

Agevolando, 1.000 utenti supportati in un anno e contributi fino 90mila euro