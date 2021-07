“Pazzesca” Eleonora Berlusconi | pareo trasparente e corpo da favola La figlia del Cavaliere ‘convince’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) È una delle figlie di Silvioche più resta celata. Forse non ama molto i riflettori e per questo non tutti sanno della sua esistenza. Eppure Silvioha unache si chiama. Lei sempre molto attenta alla sua privacy, infatti, è stata paparazzata dai fotografi di Oggi a bordo del suo yacht.è la secondogenita di Silvioe di Veronica Lario.è stata paparazzata anche sulla spiaggia di Espalmador. La giovane, che ha tre bimbi, sfoggia un fisico assolutamente meraviglioso. Scatti provocanti, quelli pubblicati da ...