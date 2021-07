Papa Francesco operato al colon. Prima notte per Bergoglio al Policlinico Gemelli. La Santa Sede: “Ha reagito bene all’intervento” (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco, a sorpresa, ieri pomeriggio si è recato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. “Il Santo Padre – ha riferito in serata la Santa Sede -, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma”. Bergoglio, ha riferito ancora il del Direttore della Sala Stampa della Santa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021), a sorpresa, ieri pomeriggio si è recato presso ildi Roma dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del. “Il Santo Padre – ha riferito in serata la-, ricoverato nel pomeriggio alA., è stato sottoposto in serata all’operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma”., ha riferito ancora il del Direttore della Sala Stampa della...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - daydream_sara : RT @Radio1Rai: Papa #Francesco sta bene. L'intervento al colon è riuscito. Almeno 5 giorni di ricovero. La diretta dal policlinico Gemelli,… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano, ma… -