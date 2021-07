Morta Raffaella Carrà | addio alla showgirl più celebre d’Italia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021) È, aveva 78 anni., cantante, ballerina e conduttrice televisiva, attrice a autrice, laè stata un’importante icona della musica e della televisione italiana, così come all’estero. A dare l’annuncio è stato Sergio Iapino. Nell’annunciare la scomparsa della cantante, il coreografo ed ex compagno dellal’ha ricordata così: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”....