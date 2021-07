Monaco faro del turismo sostenibile: le iniziative del principe Alberto (Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.it turismo sostenibile e Montecarlo fanno rima. Può sembrare strano, perlomeno in apparenza, visto e considerato che di norma al microstato leghiamo in automatico i concetti di lusso, di ricchezza, di ristoranti “top” e di locali alla moda per il jet set. Eppure, come eccezione che conferma la regola, la Principauté de Monaco (questo il nome dello stato in francese) ha molto altro da offrire. Un “molto” legato anche al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. A farsi promotore di questo straordinario cambiamento è il capo dello stato. Il principe Alberto II di ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.ite Montecarlo fanno rima. Può sembrare strano, perlomeno in apparenza, visto e considerato che di norma al microstato leghiamo in automatico i concetti di lusso, di ricchezza, di ristoranti “top” e di locali alla moda per il jet set. Eppure, come eccezione che conferma la regola, la Principauté de(questo il nome dello stato in francese) ha molto altro da offrire. Un “molto” legato anche al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. A farsi promotore di questo straordinario cambiamento è il capo dello stato. IlII di ...

Advertising

rep_roma : Nascose il corpo del fidanzato in una valigia, l'ultima intervista prima di morire: 'Voglio cambiare vita, lo farò… - MisaZS_91 : RT @zaintsee_italia: ???? Sogni d'oro a tutti. Stasera andrò nella stanza del monaco, poi farò una doccia e andrò a letto. Tutti dovrebbero… - zaintsee_italia : ???? Sogni d'oro a tutti. Stasera andrò nella stanza del monaco, poi farò una doccia e andrò a letto. Tutti dovrebbe… - comisonews : “Un faro nel buio del mondo” è il titolo del documentario che sarà proiettato domenica 4 luglio p.v., inizio alle 2… - FrederickSeb : Il giorno in cui per fare sti pit stop inutili per il giro veloce a qualcuno capiterà di doversi ritirare (tipo Bot… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco faro Barella: 'La mediana spagnola è forte, ma io gioco accanto a due fenomeni...' Lukaku e Spinazzola ? Uno sguardo indietro a ciò che è accaduto nei quarti a Monaco, prima di proiettarsi in avanti: 'Quando Mancini stava parlando con la squadra alla fine della partita col Belgio ...

Ultime Notizie Roma del 03 - 07 - 2021 ore 10:10 romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia tra regine d'Europa i quarti battuto 2 - 1 il Belgio a Monaco di Baviera e gli Azzurri eliminano i belgi grazie alle reti di barella insigne a fine primo tempo accorcia Lukaku su rigore per la squadra di mancini martedì prossimo semifinale Wimbledon ...

“Un faro nel buio del mondo – Il monaco buddista Morishita a Comiso”. Un documentario RagusaOggi F1 | Mercedes, Hamilton ha lavorato al simulatore: “Devo prepararmi al meglio” da Spielberg, AustriaLe ultime gare ci hanno detto come la Mercedes stia soffrendo e non poco nella rivalità con la Red Bull. Il filotto di quattro vittorie del team austriaco ha messo in "allarme" an ...

Euro 2020. L’Italia scala l’Everest: Barella-Insigne, il Belgio è a casa A Monaco, nei quarti di finale, la squadra di Mancini si impone grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai 'diavoli rossi' non basta la rete di Lukaku su rigore ...

Lukaku e Spinazzola ? Uno sguardo indietro a ciò che è accaduto nei quarti a, prima di proiettarsi in avanti: 'Quando Mancini stava parlando con la squadra alla fine della partita col Belgio ...romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia tra regine d'Europa i quarti battuto 2 - 1 il Belgio adi Baviera e gli Azzurri eliminano i belgi grazie alle reti di barella insigne a fine primo tempo accorcia Lukaku su rigore per la squadra di mancini martedì prossimo semifinale Wimbledon ...da Spielberg, AustriaLe ultime gare ci hanno detto come la Mercedes stia soffrendo e non poco nella rivalità con la Red Bull. Il filotto di quattro vittorie del team austriaco ha messo in "allarme" an ...A Monaco, nei quarti di finale, la squadra di Mancini si impone grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai 'diavoli rossi' non basta la rete di Lukaku su rigore ...