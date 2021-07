Michel | ' Bielorussia usa migrazione per far pressione sull' Ue'

(Di lunedì 5 luglio 2021) 'Le autorità bielorusse strumentalizzano lairregolare per fare'Ue ea Lituania'. Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles. 'Sono impegnato in prima ...

Agenzia ANSA

'Le autorità bielorusse strumentalizzano la migrazione irregolare per fare pressione sull'Ue e sulla Lituania'. Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles. 'Sono impegnato in prima persona per garantire la solidarietà degli Stati membri verso la Lituania, ed è questo il senso della reazione rapida di Frontex che ha mobilitato i suoi mezzi a ...Con la decisione di ritirarsi dal partenariato orientale con Ue, "laha fatto un altro passo indietro", secondo il presidente del Consiglio Europeo Charles. "Ciò aumenterà ..."Le autorità bielorusse strumentalizzano la migrazione irregolare per fare pressione sull'Ue e sulla Lituania". Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Sono impegnato in prima pe ...BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, domattina sarà alla frontiera lituana, a Padvarionys, dopo che il governo del Paese baltico nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di ...