Mercedes, Lewis rallentato di 7 decimi. Wolff: "A Silverstone per la doppietta" (Di lunedì 5 luglio 2021) "Adesso andremo a Silverstone e spazzeremo via tutti , faremo un 1 - 2 e con 30 secondi di vantaggio". Toto Wolff, dopo il GP d'Austria, si trova a dover analizzare un'altra gara corsa sulla difensiva,... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) "Adesso andremo ae spazzeremo via tutti , faremo un 1 - 2 e con 30 secondi di vantaggio". Toto, dopo il GP d'Austria, si trova a dover analizzare un'altra gara corsa sulla difensiva,...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 LEWIS HAMILTON RINNOVA CON LA MERCEDES ESTENSIONE DI 2 ANNI PER IL CONTRATTO DELL'INGLESE #AustrianGP… - autosprint : #Mercedes, #Lewis rallentato di 7 decimi. #Wolff: 'A Silverstone per la doppietta' - sportal_it : Lewis Hamilton - Mercedes: la reazione è dietro l'angolo - msbuccia : RT @sami_hater: Lewis Hamilton 7 titoli mondiali: ???? Mercedes 6 campionati costruttori: ???? Max Vince 3 gare di fila: ?????????? NOIA ?????????????? - _thescientist17 : Non ho seguito la seconda metà del gp e ho appena scoperto che la mercedes dietro Max è quella di Bottas. Io talmen… -