Mafia Operazione antidroga nella notte | 81 arresti | c’è anche un poliziotto Blitz anche a Napoli

(Di lunedì 5 luglio 2021) Maxiantiin provincia di Palermo. I carabinieri del Comando provinciale e la Direzione Investigativa Antihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. Sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Infatti, nelle maglie dell'di oggi sono finiti anche la sorella di Giusy, Antonina e suo ...partinicesi" che fa "presagire futuribili scenari di nuove e forse imminenti guerre dinella ...L', che si è svolta nella provincia di Palermo e in altre regioni italiane, è stata ...criminali che consente di presagire futuribili scenari di nuove e forse imminenti guerre dinella ...L'inchiesta avviata nel 2017. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati i ...Le 5 organizzazioni criminali sono accusate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, estorsione e corruzione ...