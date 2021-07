Lo scandalo Whirlpool a Napoli dove si chiude un’eccellenza

Leggi su ilparagone

(Di martedì 6 luglio 2021) Di Gianluigi Paragone. Scusate se parliamo di lavoro. Specie al Sud. Lo facciamo al netto delle polemiche che riguardano il reddito di cittadinanza, un esperimento sicuramente da rivedere per evitare che le buone intenzioni siano cancellate dai cattivi comportamenti, specie da parte di chi avrebbe dovuto far incrociare domanda e offerta. Venerdì pomeriggio ho fatto visita alla fabbrica didella, gruppo multinazionale che conosco per la mia attività di parlamentare in commissione Industria ma anche perché lì dentro ci sono pezzi di una grande storia industriale partita dalla mia provincia, Varese, e arrivata anche in Campania, la ...