Le start-up tecnologiche stanno cambiando il profilo economico dell’Africa

(Di lunedì 5 luglio 2021) Leupil. È qui che si trova quella che viene definita la Silicon Valley del futuro, ovvero un tessuto imprenditoriale composto da più di 600 hub tecnologici concentrati soprattutto in Sudafrica, Egitto, Kenya e Nigeria. Qui una rete di piccole e medie imprese sta trainando la crescita del continente su mercati vasti e promettenti, interni ed esteri. Sempre più-upvengono progettate in Africa e acquisite da società internazionali. Molte di queste ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : start tecnologiche

La Repubblica Firenze.it

Renault integrerà progressivamente nuove miglioriea partire dal 2024 sul suo motore sincrono a rotore avvolto. Ha inoltre firmato una partnership anche con la- up francese Whylot ...Un'esistenza completamente stravolta quella di Clare, che sino a poco tempo fa gestiva- upe ora invece si ritrova in congedo per malattia da ormai cinque mesi, a causa dei ...Un quarto delle 7.120 startup agrifood censite nel mondo persegue obiettivi di sostenibilità, soprattutto produzione e consumo responsabili, lotta alla fame e crescita economica sostenibile e inclusiv ...Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati investiti più di 600 milioni di euro in startup e imprese innovative. Una cifra record, tenuto conto che in tutto il 2020 gli investimenti totali si erano f ...