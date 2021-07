L'assurda vicenda della polizia americana che fa partire canzoni protette dal copyright a scopo di censura (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo stratagemma usato dal vice sceriffo David Shelby per impedire la pubblicazione di un filmato girato dall'associazione Anti Police - Terror Project. Non è la prima volta che accade. Si tratta solo ... Leggi su today (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo stratagemma usato dal vice sceriffo David Shelby per impedire la pubblicazione di un filmato girato dall'associazione Anti Police - Terror Project. Non è la prima volta che accade. Si tratta solo ...

SonSempreIoEh : RT @Today_it: L'assurda vicenda della polizia americana che fa partire canzoni protette dal copyright a scopo di censura - svirgola2 : RT @Today_it: L'assurda vicenda della polizia americana che fa partire canzoni protette dal copyright a scopo di censura - PalermoToday : L'assurda vicenda della polizia americana che fa partire canzoni protette dal copyright a scopo di censura… - Today_it : L'assurda vicenda della polizia americana che fa partire canzoni protette dal copyright a scopo di censura… - homoeopathicus : @vncnzvlln92 Italia Viva in effetti è sempre decisiva per far peggiorare sempre di più questo paese. Mi domando cos… -