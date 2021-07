"La maggioranza voterà senza capire un accidente". La stoccata di Feltri sui referendum Lega-Radicali (Di lunedì 5 luglio 2021) Intuisco che molta gente firmerà affinché si svolga il referendum per modificare i meccanismi della giustizia. Sono favorevole al citato plebiscito benché i quesiti posti a chi voterà, se si voterà, siano oscuri: a una persona qualsiasi risultano incomprensibili. Il che mi fa pensare che tale materia già ostica, se poi viene trattata con un linguaggio zoppicante c'è poco da stare allegri. Il rischio è che quando entreremo, speriamo presto, in cabina elettorale la maggioranza non capirà un accidente e voterà solo nella convinzione che la magistratura vada in qualche modo punita, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Intuisco che molta gente firmerà affinché si svolga ilper modificare i meccanismi della giustizia. Sono favorevole al citato plebiscito benché i quesiti posti a chi, se si, siano oscuri: a una persona qualsiasi risultano incomprensibili. Il che mi fa pensare che tale materia già ostica, se poi viene trattata con un linguaggio zoppicante c'è poco da stare allegri. Il rischio è che quando entreremo, speriamo presto, in cabina elettorale lanon capirà unsolo nella convinzione che la magistratura vada in qualche modo punita, perché ...

Advertising

JoeWolve : @ConteZero76 @Rivadox63 @AngelaAngelmi @PoliticaPerJedi E chi voterebbe no per la precisione se il m5s ha dichiarat… - clarissa_gmai : RT @luciaurciuoli: @mastrobradipo Ora ti faccio una magia: Italia Viva ha approvato il ddl Zan alla Camera. La maggioranza avrebbe i voti a… - nazareno_il : @rossimone77 @silviaaaaa28 @ksnt63 -.- 66% è il tasso di partecipazione. Quindi è su questa cifra che devi calcola… - Riccardo_Tim : @VicoZanetti @framontesanto84 e la voterà sempre il problema, come al solito, non è in #ItaliaViva, se non la vota… - marilur1 : RT @luciaurciuoli: @mastrobradipo Ora ti faccio una magia: Italia Viva ha approvato il ddl Zan alla Camera. La maggioranza avrebbe i voti a… -