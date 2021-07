Juve, l’incontro per Locatelli potrebbe essere decisivo (Di lunedì 5 luglio 2021) Un nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo, per Locatelli, potrebbe essere quello decisivo per arrivare a un accordo tra le parti. Come già riportato nei giorni scorsi, a Manuel Locatelli, protagonista azzurro di questo Euro2020, oltre alla Juventus, si è interessato anche l’Arsenal. Il club inglese infatti sarebbe pronto ad accontentare il Sassuolo tramite la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Un nuovo incontro trantus e Sassuolo, perquelloper arrivare a un accordo tra le parti. Come già riportato nei giorni scorsi, a Manuel, protagonista azzurro di questo Euro2020, oltre allantus, si è interessato anche l’Arsenal. Il club inglese infatti sarebbe pronto ad accontentare il Sassuolo tramite la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

