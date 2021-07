Joao Mario: quasi fatta al Benfica, ma lo Sporting pronto a far causa (Di lunedì 5 luglio 2021) Joao Mario si avvicina sempre di più al Benfica ma lo Sporting Lisbona minaccia di portare tutti in tribunale Joao Mario si avvicina sempre di più al Benfica ma lo Sporting ora è pronto a portare tutti in tribunale, appellandosi a un presunto cavillo nel contratto. Ci sarebbe una penale da pagare da 30 milioni in caso di cessione da parte dei nerazzurri a una qualsiasi squadra portoghese diversa dallo Sporting. L’interpretazione della clausola è assai dibattuta ma, anche alla luce dei precedenti e della giurisprudenza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)si avvicina sempre di più alma loLisbona minaccia di portare tutti in tribunalesi avvicina sempre di più alma loora èa portare tutti in tribunale, appellandosi a un presunto cavillo nel contratto. Ci sarebbe una penale da pagare da 30 milioni in caso di cessione da parte dei nerazzurri a una qualsiasi squadra portoghese diversa dallo. L’interpretazione della clausola è assai dibattuta ma, anche alla luce dei precedenti e della giurisprudenza ...

