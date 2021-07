"Io usata e gettata via", la rabbia di Silvia contro Grillo Jr e gli amici (Di lunedì 5 luglio 2021) La ragazza e il cruccio di non aver urlato. L'amica: "È solo colpa loro". I messaggi il giorno dopo la notte di Cala di Volpe. Venerdì l'udienza preliminare a Tempio Pausania Leggi su repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) La ragazza e il cruccio di non aver urlato. L'amica: "È solo colpa loro". I messaggi il giorno dopo la notte di Cala di Volpe. Venerdì l'udienza preliminare a Tempio Pausania

Advertising

MaestroSMorra : Grillo jr, Silvia: 'Usata e gettata. Sono spazzatura, non valgo niente'. Chat - - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grillo jr, Silvia: 'Usata e gettata. Sono spazzatura, non valgo niente'. Chat - Affaritaliani : Grillo jr, Silvia: 'Usata e gettata. Sono spazzatura, non valgo niente'. Chat - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Io usata e gettata via', la rabbia di Silvia contro Grillo Jr e gli amici - repubblica : 'Io usata e gettata via', la rabbia di Silvia contro Grillo Jr e gli amici -