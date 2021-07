Imen Jane un’altra Malika con velleità intellettuali (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un demi-monde progressista che non si stanca di trovare icone in cui rispecchiarsi; degne in quanto insopportabili e cialtronesche. Il demi-monde odioso, tutto valori teorici e disonestà morale, sforna eroi ed eroine a ciclo industriale e se le tiene anche una volta sputtanate: vedi il caso di Malika, la ragazzina di origini esotiche impancata a martire a costo di una disinformazione miserabile: cacciata dalla famiglia in quanto lesbica, si disse, senza specificare che la famiglia era di origini musulmane. Il radicalismo chic la esalta, la copre di soldi, 150mila euro per consolarla e lei invece che in opere sociali, come promesso, le investe in se stessa: una Mercedes ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un demi-monde progressista che non si stanca di trovare icone in cui rispecchiarsi; degne in quanto insopportabili e cialtronesche. Il demi-monde odioso, tutto valori teorici e disonestà morale, sforna eroi ed eroine a ciclo industriale e se le tiene anche una volta sputtanate: vedi il caso di, la ragazzina di origini esotiche impancata a martire a costo di una disinformazione miserabile: cacciata dalla famiglia in quanto lesbica, si disse, senza specificare che la famiglia era di origini musulmane. Il radicalismo chic la esalta, la copre di soldi, 150mila euro per consolarla e lei invece che in opere sociali, come promesso, le investe in se stessa: una Mercedes ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - HuffPostItalia : Imen Jane, mega scivolone nonostante le Roger Vivier - giulianadevivo : Anche stavolta, come per la laurea, le spiegazioni di Imen Jane peggio della gaffe: ripetere + volte che quelli son… - _g_thoughts_ : RT @flpsq: Imen Jane che cazzo ci fai a Palermo che c’è la sessione estiva -

Ultime Notizie dalla rete : Imen Jane Fedez difende Chiara Ferragni sul caso Imen Jane dopo l'attacco di una hater: 'Stron*ata immensa' In un tweet e in una serie di stories pubblicate su Instagram Fedez difende Chiara Ferragni dall'attacco di una hater. In queste ore sta esplodendo il caso di Imen Jane e Francesca Mapelli . La prima, un'influencer e imprenditrice, ha pubblicato delle stories in cui mostra l'amica e collega Francesca Mapelli a Palermo in atteggiamenti provocatori nei ...

Imen Jane e la laurea in Economia che non ha mai preso: la bugia imbarazzante Imen Jane ha una laurea in Economia? Le cose non sono come sembrano? Imen Jane non è nuova alle polemiche sul web; l'influencer attualmente si trova in un grosso polverone mediatico a causa di alcune ...

Imen Jane, dietro il siparietto con la lavoratrice di Palermo c’è un sottotesto importante Il Fatto Quotidiano Imen Jane, mega scivolone nonostante le Roger Vivier Bufera da ieri mattina su Imen Jane e l’amica Francesca Mapelli, due influencer che si occupano di cultura, economia e impresa, spesso con attenzione particolare ai giovani e alle donne.Nei ...

Imen Jane si scusa su Instagram dopo la bufera sulla frase della commessa L'influencer 26enne Imen Jane torna al centro di una bufera di polemiche dopo una storia Instagram in cui critica la commessa di un negozio.

