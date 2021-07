Il Papa sta bene dopo l’operazione. Il messaggio di Draghi (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Papa sta bene, dopo l'operazione al colo subìta ieri, domenica 4 luglio 2021, al Policlinico Gemelli. «La nostra preghiera la nostra vicinanza è molto grande. Ho sentito questa mattina il cardinale vicario, Angelo De Donatis e mi ha detto che il Papa sta bene». Lo ha riferito il cardinale Enrico Feroci, all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per la Terra Santa con l'Opera Romana Pellegrinaggi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilstal'operazione al colo subìta ieri, domenica 4 luglio 2021, al Policlinico Gemelli. «La nostra preghiera la nostra vicinanza è molto grande. Ho sentito questa mattina il cardinale vicario, Angelo De Donatis e mi ha detto che ilsta». Lo ha riferito il cardinale Enrico Feroci, all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per la Terra Santa con l'Opera Romana Pellegrinaggi L'articolo proviene da Firenze Post.

