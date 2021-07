Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) A dare l’ annuncio della morte della regina della tv é stato Sergio Japino. Aveva 78 anni. Con lei se ne va un pezzo di storia dell’Italia ROMA – All’età di 78 anni, compiuti lo scorso 18 giugno, è morta Raffaella Carrà. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Definita la regina della ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) A dare l’ annuncio della morte della regina della tv é stato Sergio Japino. Aveva 78 anni. Con lei se ne va un pezzo di storia dell’Italia ROMA – All’età di 78 anni, compiuti lo scorso 18 giugno, è morta. “ci ha lasciati. E’ andata in unmigliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Definita la regina della ...

Advertising

Adnkronos : #RaffaellaCarrà è morta, lutto nel mondo dello spettacolo. A renderlo noto Sergio Iapino, che ne ha dato il triste… - Agenzia_Ansa : Putin dichiara guerra allo champagne francese. Il presidente ha firmato una legge in base alla quale lo champagne e… - Antonio_Tajani : #RaffaellaCarrà verrà ricordata come una delle più grandi stelle dello spettacolo. Conosciuta in tutto il mondo ha… - MastriTina : @TKratico @latonella @Ale1000C @Cris_quella @matteorenzi Il discorso bagni non l’ho tirato fuori io. E portare ques… - __ladyf : Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Raffaella Carrà -