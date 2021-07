Il futuro del lavoro in un’insalata, le prossime tappe del governo e la Great Resignation negli Stati Uniti (Di lunedì 5 luglio 2021) IL futuro DEL lavoro IN un’insalataSe si vuole capire come cambia il lavoro nella ripresa post-Covid, non serve guardare nei fondi di caffè, ma nelle insalate da scrivania. Quelle che, soprattutto tra i Millennial e la Generazione Z, si consumano sempre più in pausa pranzo tramite gli ordini online. Jonathan Neman, amministratore delegato di Sweetgreen – che da più di dieci anni vende «insalate da ufficio» online a schiere di lavoratori negli Stati Uniti – monitorando i dati di vendita, ha detto: «Il Covid è finito». Nuova geografia Neman, che ha visto crollare le vendite ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) ILDELINSe si vuole capire come cambia ilnella ripresa post-Covid, non serve guardare nei fondi di caffè, ma nelle insalate da scrivania. Quelle che, soprattutto tra i Millennial e la Generazione Z, si consumano sempre più in pausa pranzo tramite gli ordini online. Jonathan Neman, amministratore delegato di Sweetgreen – che da più di dieci anni vende «insalate da ufficio» online a schiere di lavoratori– monitorando i dati di vendita, ha detto: «Il Covid è finito». Nuova geografia Neman, che ha visto crollare le vendite ...

Ultime Notizie dalla rete : futuro del Waterfront Genova: per aprile 2022 nuovi canali e Palasport "Genova e la Liguria in questi anni stanno ridefinendo il rapporto tra mare e città costiere, innovando e guardando al futuro nel pieno rispetto del territorio. - commenta il presidente della Regione ...

Mattarella all'Eliseo 'Tra Italia e Francia un legame unico' ...a Bruxelles in occasione del Recovey Fund con la posizione comune e particolarmente preziosa del ... Il futuro dell'Ue è il futuro dell'Italia e della Francia". Infine la questione libica su cui "abbiamo ...

La Dichiarazione di Shusha e il futuro del Caucaso del sud Osservatorio Balcani e Caucaso Così ci hanno fregato Non si conoscono, le loro storie sono diverse eppure accomunate da un sottile filo che è la menzogna: i casi di Imen Jane e Malika Chalhy ...

Come si ripara il dna nello Spazio Condotto per la prima volta un esperimento di editing genetico con Crispr-Cas9 sulla Stazione spaziale internazionale, utile per la salvaguardia degli astronauti in vista di lunghe missioni ...

