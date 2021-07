I visti Schengen rubati all'Italia in Pakistan, un pericolo per la sicurezza (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti spiega come potrebbero essere utilizzati sul mercato nero del terrorismo i 1000 adesivi per i visti Schengen rubati dagli uffici dell'Ambasciata Italiana ad Islamabad in Pakistan. Sono preoccupanti le notizie che arrivano dal Pakistan e precisamente dall'Ambasciata Italiana di Islamabad dove sono misteriosamente svaniti nel nulla 1.000 adesivi per i visti Schengen. La notizia data dal sito istituzionale SchengenVisaInfo.com, ha trovato conferma nelle parole di Zahid Hafeez ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti spiega come potrebbero essere utilizzati sul mercato nero del terrorismo i 1000 adesivi per idagli uffici dell'Ambasciatana ad Islamabad in. Sono preoccupanti le notizie che arrivano dale precisamente dall'Ambasciatana di Islamabad dove sono misteriosamente svaniti nel nulla 1.000 adesivi per i. La notizia data dal sito istituzionaleVisaInfo.com, ha trovato conferma nelle parole di Zahid Hafeez ...

Ultime Notizie dalla rete : visti Schengen Quale destino per i Balcani occidentali? ... a otto anni dall'adesione all'UE, non è ancora entrata nello spazio Schengen, né nell'Eurozona,. ...non permette da anni ai kosovari di viaggiare per motivi turistici nell'UE senza bisogno dei visti, ...

La Spagna riapre i canali diplomatici con la Libia Il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita ufficiale a Tripoli ha dichiarato che la Spagna e l'Italia saranno quei paesi europei che si occuperanno del rilascio di visti Schengen. A seguito della riapertura del Consolato italiano a Bengasi a maggio anche la Spagna riattiva la presenza diplomatica nel Paese. Il primo ministro Sanchez si è recato in visita ...

Mille visti Schengen spariti dall'ambasciata italiana in Pakistan. Timore terrorismo Formiche.net Aeroporti, in Puglia cresce il traffico: domenica 25mila viaggiatori in transito, quasi come nel 2019 Un piccolo segnale di ottimismo, numeri vicini alla situazione pre-covid. Il green pass sta funzionando, non si notano file particolari negli scagli di Bari e Brindisi ...

Il caso. Gli italiani che non possono tornare in America Ordini esecutivi dell’ex presidente Trump impediscono a migliaia di connazionali rientrati in Italia durante il Covid di tornare negli Stati Uniti dove vivono e lavorano ...

