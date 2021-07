"Ho il cuore spezzato, un vuoto incommensurabile". Hunziker in lutto: la dolorosissima scomparsa (Di lunedì 5 luglio 2021) lutto per Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la Notizia in queste ore ha dovuto affrontare una drammatica notizia: "Ho il cuore spezzato - ha scritto su Instagram -, perché ora non ci sei più. Ti amo". In calce la foto che la ritrae con Lilly, la barboncina che l'ha accompagnata per undici lunghi anni e morta domenica. "Ovunque fossi - ha continuato nel post dedicato a Lilly -, qualunque cosa facessi c'era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell'attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)per Michelle. La conduttrice di Striscia la Notizia in queste ore ha dovuto affrontare una drammatica notizia: "Ho il- ha scritto su Instagram -, perché ora non ci sei più. Ti amo". In calce la foto che la ritrae con Lilly, la barboncina che l'ha accompagnata per undici lunghi anni e morta domenica. "Ovunque fossi - ha continuato nel post dedicato a Lilly -, qualunque cosa facessi c'era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell'attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro ...

Advertising

RitaPepe01 : RT @AlisRose19: Stamattina leggere le storie che Liam ha pubblicato mi hanno spezzato il cuore... Possiamo solo immaginare cosa sta passan… - itscloudyhere_ : A metà tra il cuore spezzato per Balaso e i salti di gioia per Michieletto - thvskv : RT @SaggioSatana: cercasi cura per cuore spezzato - takemymedicvne : @ific0uldfl1 Mi si è spezzato il cuore ?????? povero mondo..... - statodelsud : Michelle Hunziker dice addio all’amato cane Lilly: “Ho il cuore spezzato” -