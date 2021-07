Ginetta, trovata morta in casa a 62 anni: fermato il marito marocchino. 'Il suo alibi non regge' (Di lunedì 5 luglio 2021) Ginetta Giolli , una di 62 anni , era stata trovata morta sabato scorso nella sua casa a , in un complesso di alloggi popolari: oggi il marito 55enne, originario del Marocco , è stato sottoposto a ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)Giolli , una di 62, era statasabato scorso nella suaa , in un complesso di alloggi popolari: oggi il55enne, originario del Marocco , è stato sottoposto a ...

